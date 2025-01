Acusan a novia de Sammy Pérez de desaparecer con el dinero del comediante

“Creemos que sólo lo de sus cuentas bancarias, pero no sabemos cuánto es. Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aun así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida. No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo. No sabemos nada sobre eso –las cuentas bancarias de Sammy– hasta el día de hoy, vamos a averiguarlo y a llegar al fondo de la situación”, externó.