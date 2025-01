Dragon Ball Super: Toyotaro revela el mejor momento del arco de Granola

Toyotaro explica que le preocupaba que Toriyama no aceptará a Granola, pero que cuando se lo enseñó dice: "Pero no solo entendió lo que estaba buscando, incluso me dio consejos de como mejorarlo. Y me lo devolvió como algo muy especial. Me quedé asombrado". Recordemos que Toriyama da el visto al trabajo de Toyotaro, para que aparezca en el manga. Además, Toyotaro menciona que estaba emocionado de crear nuevas esferas del dragón y que estaba muy agradecido con Toriyama por haber puesto eso sobre la mesa.