Reto Visual: Encuentra el corazón escondido entre los caracoles

Encuentra el corazón. Tú, puedes.

Si llegaste hasta esta parte y no has encontrado el corazón no te sientas mal, tal vez, solo faltó un poco más tiempo o concentración. Recuerda desarrollar este tipo de pruebas en lugares donde no haya mucha bulla. Por otro lado, el corazón escondido se encontraba en la parte izquierda de la imagen partiendo del centro.