Floyd Mayweather le niega foto a fan por tener las uñas pintadas

Sucede que el legendario púgil asistió a un partido de los Angeles Clippers por la NBA y grande fue la sorpresa de un adolescente fanático suyo que al pedirle una fotografía recibiera un 'No' rotundo, solo porque llevaba las uñas pintadas.

"Tienes las uñas pintadas, no me hago fotos con tipos con uñas pintadas", se oye en el video que graba el joven seguidor que pronto fue apartado de su ídolo por su seguridad. Sin poder creer lo que había escuchado dijo: "Floyd no quiere tomar una foto conmigo porque mis uñas están pintadas. ¿En serio?".