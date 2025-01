Laura Bozzo reaparece y asegura que es inocente: "Voy a limpiar mi nombre"

Laura Bozzo reapareció a través de sus redes sociales y aseguró que se encargará de limpiar su nombre, asimismo, negó haber evadido impuestos y que haya vendida una casa embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2021, los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré, perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano", se reza en la primera parte de su comunicado.

Asimismo, hizo dejó entrever que sus problemas legales fueron por haber confiado en personas que traicionaron su confianza y que ya aprendió la lección.

"Mamá recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades, perdón tenías razón, los extraños mucho", agregó.

Finalmente, se despidió indicando un posible regreso a las pantallas: "Pronto esto se aclarará, si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes, papás, me dejaron. Lo que gané, lo perdí todo, pero tengo talento y volveré a trabajar".

Laura Bozzo ya no iría presa

Esta sorpresiva reaparición llega luego que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura en su contra por el presunto delito de evasión fiscal del que se le acusa.