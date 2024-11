Horóscopo 2022: ¿Qué novedades vendrán a tu vida estos 365 días?

Con respecto a tu autoestima, este 2022 servirá para sanar aquellas heridas que no cerraron del todo en este 2021. Según los astros, el próximo año no tendrás mucho tiempo para tus amistades o si estás en alguna relación.

En el aspecto amoroso, tu pareja sacará a relucir toda su creatividad pero también donde las cosas no serán como antes, y esto principalmente por algo del pasado. Si tú o tu pareja tienden a ser egoístas, muy probable que no terminen el año juntos. En tanto, si estás solteras puedes encontrar al amor de tu vida a través de tus negocios o intereses profesionales.

El 2022 es perfecto para comenzar nuevas oportunidades y responsabilidades, principalmente en aquellos aspectos que influyen en tu vida social. Es primordial que encuentres un balance entre mente sana en cuerpo sano, así que no dudes en acudir al médico, nutricionista o terapeuta.

¿Te irá bien en el amor? Si tu pareja, expareja, socio o amigo no está seguro de ti, no dejes que te haga dudar en cuestión de tu capacidad. El 2022 será un año para depurar y limpiar todo lo que te haga mal.

No será prioridad enamorarte, pero sí conocerás personas que te darán tranquilidad y te ayudarán a crecer profesionalmente. Puede ser que encuentres a tu media naranja, pero no está en lo primero de tu lista.

Si estás casada o en una relación, muy posiblemente no llegues a terminar ese año con la misma persona y eso porque empiezas a sentir que tu pareja no está a la altura de las circunstancias. Mira bien tu entorno y no te confíes de nadie.