'Spider-Man: No way home' conquista a la crítica especializada

La crítica especializada se ha rendido ante ' Spider-Man: No way home' , donde se cierra una etapa en la vida de Peter Parker (Tom Holland ) con la introducción del multiverso en live-action. La cinta, desarrollada entre Sony y Marve l, cierra de manera espectacular esta nueva trilogía, según los expertos.

Adam B Vary del medio Variety manifestó que “Si alguna película de este año se diseñó de arriba a abajo para ser vista en un cine con público, es 'Spider-Man: No Way Home'”. Mientras Kirsten Acuna de Insinder realzó el papel que interpreta Willem Dafoe como el 'Duente verde'.

“Una carta de amor a los fans. Ni siquiera quiero decir nada más. Amo Homecoming, pero esta puede ser mi favorita de la trilogía. No puedo esperar a verla de nuevo”, agregó. En ese sentido, Erick David de Fandango afirmó que esta entrega “es la mejor película live-action” de Spidey.

Por su lado, Brandon Davis de Comicbook agradeció el trabajo que realizó el director Jon Watts. Steven Weintraub de Collider apuntó: “Crecí leyendo cómics de 'Spider-Man' y 'Spider-Man: No Way Home' acierta absolutamente todo lo que amo del personaje. Tom Holland nunca ha estado mejor en el papel y todo lo que quiero hacer es gritar por qué me encantó”.