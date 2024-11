Ryan Reynolds asegura que lo confunden con Ben Afleck y le preguntan por JLO

El actor de 'Alerta Roja' lejos de mostrarse por lo ocurrido, indicó que le causa gracia y que durante todo el tiempo que fue confundido con Ben, nunca negó no ser él: "Creen que soy Ben Affleck y nunca los corrijo".

También aclaró que no recibe nada a cambio por ser supuestamente 'Ben Afleck': "No acepto nada, como por ejemplo que me estuvieran dando pizza gratis basándose en este factor. Procedo normalmente, como todos los demás clientes, simplemente se da que piensan que soy Ben Affleck".