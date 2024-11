Toluca: Barbieri señala que se perderá lo que resta de la Liga MX Apertura por una lesión

"Cada vez que me levanto y me acuerdo que me tengo que operar, que me pierdo seguramente todo el torneo, es una tristeza, porque la verdad estaba comprometido con el proyecto y lo sigo estando, pero me va a tocar alentar desde afuera. Uno siempre quiere estar adentro de la cancha y eso es lo que más me duele", comentó.