Actores que dan vida a Maradona sobre la serie: “Su soledad fue una condena”

Nazareno Casero: “Fue alejarme lo más posible de la figura de Maradona que conocíamos. Como me tocaba representar los inicios de esta promesa, traté de enfocarme en un pibe al que le gustaba jugar mucho a la pelota y lo hacía mágicamente. Pude acercarme a ciertos datos, por ejemplo, qué música le gustaba escuchar, qué comía, cómo bailaba, que era muy bromista y que le gustaba mucho reírse con sus amigos”.

Nicolás Goldschmidt: “El desafío más grande fue encontrar un personaje como Maradona, cuyo traje me quepa. El traje no solo puede ser muy pesado: la gente sabe cuánto calza, cómo respira y hasta las pausas que toma para hablar. Entonces, encontrar todo eso y hacerlo de una manera orgánica para que el espectador vea a Maradona, y no a alguien queriendo hacer de Maradona, ya de por sí es un reto”.