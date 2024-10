Ver Hawkeye vía Disney Plus: Kate Bishop contó si sobrevivió al chasquido de Thanos

Ver Hawkeye vía Disney Plus la nueva serie de Marvel Studios ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming ya mencionada, en donde recientemente el miércoles 24 noviembre se estrenó los dos primeros capítulos que dejaron asombrados a todos los fanáticos del UCM que han comenzado a mirar esta producción.

“Creo que veremos cómo sobrevive y cómo pierde muchas cosas. Pero no, ella no despareció”, dijo Steinfeld en una reciente entrevista para The Wrap.