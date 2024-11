Viral: Mujer compró una botella de tequila y le llegó otro producto a casa

Según cuenta la tiktoker, su esposo se percató que el peso de la caja no coincidía con el trago y de inmediato revisaron el producto. La sorpresa fue grande al ver que era un costoso Ipad.

"Yo pedí un tequila para click and collect, un regalo para mi daddy, y por eso venía, no mames, auxilio. No soy Noemi", se le escucha decir a la fémina en el video viral que es furor en la plataforma de TikTok.