Marvel, estrenos 2022: ¿Qué series series y películas llegarán para el próximo año?

Después del estreno de Spider Man No Way Home, una de las películas más vistas del 2021, Marvel no quiere dejar a su millones de fanáticos en el mundo sin proyectos. Por ello, ha dado a conocer cuáles serán sus estrenos para el próximo año.

Entre lo nuevo que se viene para el universo de cinematográfico de Marvel, la nueva película de Doctor Strangre In The Multiverse of Madness es el que llama más la atención de los fans, pues aparecerían nuevos personajes, según una filtración.

Además, también se estrenará nuevas series que se unirán a la ya estrenadas Wanda Vision, Loki, The Falcon and the winter soldier o Hawkeye y que seguirán expandirán más el universo de Marvel.

Primer póster de la Doctor Strange 2. / Imagen: Marvel

Estrenos de Marvel para el 2022

Morbius ( 28 de enero del 2022)

Doctor Strange in the multiverse of madness (6 de mayo del 2022)

Thor: love and thunder (8 de julio del 2022)

Ms. Marvel (julio o setiembre 2022)

Spider-Man: Across The Spider-Verse - Parte uno (7 de octubre del 2022)

Black Panther: Wakanda forever (11 de noviembre del 2022)

She Hulk (mediados del 2022)

Moon Knight (mediados del 2022)

Secret Invasion (mediados del 2022)

The Guardians Of The Galaxy Holiday Special (Diciembre 2022)