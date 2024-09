Spider-Man: No way home: Marvel y Sony inician campaña para nominación al Óscar

Marvel Studios y Sony estrenaron el pasado 15 de diciembre en las salas de cine Spider-Man: No way home , película que trae de regreso a nuestro buen amigo el ‘ Hombre Araña ’ interpretado por Tom Holland y en donde pudimos ver una serie de detalles que nos dejó más que contentas a todas aquellas personas que ya miraron la producción.

La información en primera instancia la dio a conocer The Hollywood Reporter , donde indica que Marvel Studios y Sony Pictures comenzarán la campaña para nominar a Spider-Man: no way home como la mejor película del año en los Óscar 2022. Además, quien también corroboró esta noticia fue el mismo Kevin Feige, presidente del UCM.

“Solo porque sean de un género determinado no significa que no sean películas de calidad“, dice Pascal, quien en Sony presidió las campañas para los eventuales nominados al Oscar a mejor película The social network, Moneyball, Zero dark thirty, Captain Phillips y American Hustle. “Todos nos dedicamos a este negocio para hacer películas que la gente quiera ver, que haga que la gente sienta cosas, y creo que Spider-Man lo hace legítimamente”, agregó.