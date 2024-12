Ver TNT EN VIVO, Globos de Oro 2022: sigue AQUÍ a los ganadores en cine y series de TV

En medio de la polémica por las nominaciones, la organización de los 'Globo de Oro' anunció la implementación de cambios.

The HFPA is proud to work with organizations that foster and mentor emerging talent. These organizations work behind the scenes to provide opportunities and guidance to those up and coming in film and television. #GoldenGlobes #HFPA pic.twitter.com/IUyIrMVzTB