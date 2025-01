Disney obliga a Marvel a eliminar todo contenido de sus plataformas

Se terminó la relación Netflix y Marvel . La plataforma por Streaming anunció que las series 'Daredevil', 'Luke Cage', 'Jessica Jones', 'Iron Fist', 'Punisher' y el crossover 'The Defenders' dejarán de verse el 28 de febrero en catálogo porque los derechos de estas producciones volverán a Disney.

Con el regreso de los derechos de dichos personajes a Disney, Netflix al parecer no quiso seguir trabajando más temporadas, cancelando de golpe todos sus shows, incluyendo también Luke Cage, además del crossover The Defenders. A partir del primero de marzo todas las series de Marvel dejarán de verse en Netflix, pero aún no se sabe dónde irán, aunque lo más lógico sería pensar que Disney+ las añadirá a su catálogo.