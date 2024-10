Disney anuncia que dejará de estrenar películas en Rusia tras invasión a Ucrania

"Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el estreno de películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", manifestó la compañía cinematografía en un comunicado, luego agregó: "Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación".

Entre las películas que iban estrenarse en los próximos meses al país ruso se encontraban, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel el 5 de mayo y "Lightyear" de Pixar el 16 de junio.