Luisito Comunica volverá a ser la voz de "Sonic" y fans reaccionan en redes sociales

"Muchas felicidades Luisito, no me perderé la película. Muchos éxitos siempre. ¡Te lo mereces!", "Era de esperar que nuestro Luisito, el veloz iba a volver a ser la voz de Sonic, gracias por hacernos disfrutar de tu voz en la película y realmente estamos agradecidos que vuelvas a ser tú", "Me gustó mucho como te quedó en la primera película, sin duda hiciste un gran trabajo y el que salgas ahora en la segunda me pone muy contenta", se puede leer el post de Luisito Comunica.