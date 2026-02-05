China amenaza a punto estratégico del comercio global por cancelar contratos: "pagará un alto precio"

El Canal de Panamá es uno de los puntos de comercio global más importantes del planeta. Conecta los océanos Atlántico y Pacífico y acelera el tránsito de millones de toneladas de mercancías que sostienen el comercio global. En ese escenario, una disputa diplomática reciente ha colocado al canal en el centro de una tensión entre China y Panamá, abriendo un nuevo capítulo en la competencia geopolítica por el control de rutas clave.

Tensión diplomática entre China y Panamá ¿Qué pasó?

El conflicto se desató cuando la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison —a través de su filial Panama Ports Company— operar dos puertos estratégicos en las entradas del Canal de Panamá. Esta decisión, que afecta terminales clave en Balboa y Cristóbal, sorprendió a Pekín y a actores globales del comercio marítimo.

China reaccionó con dureza, calificando la sentencia como “absurda” y “extremadamente ridícula”, y advirtió que Panamá “pagará un alto precio” si no revierte el fallo, incluyendo posibles repercusiones políticas y económicas. Panamá, por su parte, ha rechazado estas advertencias y defendido la soberanía de sus instituciones, mientras se prepara para relanzar la concesión a otros operadores.

El Canal de Panamá en disputa entre China y EE.UU.

Aunque el fallo judicial parte de una decisión interna, el caso se inscribe en un contexto geopolítico más amplio. Estados Unidos y China han marcado sus posiciones en torno al canal desde hace años. Washington ha expresado preocupación por la creciente influencia de Pekín en infraestructuras estratégicas de la región, consideradas vitales para la seguridad y las cadenas de suministro globales.

Para EE.UU., limitar la presencia china en torno al canal responde a un intento de preservar la neutralidad y evitar que una potencia extranjera tenga demasiado peso en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

China acusa a EE. UU. de monopolizar el Canal de Panamá

Desde Pekín se ha señalado que la intervención de Estados Unidos en el debate sobre el canal no es mera coincidencia. Las autoridades chinas han acusado a Washington de intentar monopolizar la influencia sobre esta ruta estratégica y de utilizar el caso para justificar políticas que favorezcan sus intereses comerciales y de seguridad.

En respuesta, China ha asegurado que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos de sus empresas afectadas por el fallo panameño, lo que incluye iniciar arbitrajes internacionales e insistir en que sus inversiones se respeten bajo las leyes internacionales.

Por qué el Canal de Panamá es vital para China

El canal no es solo una obra de ingeniería: es un eje crítico para el comercio global, permitiendo que buques conecten el Atlántico y el Pacífico sin rodear Sudamérica. Su importancia para China radica en que muchas de sus exportaciones e importaciones lo utilizan para llegar a mercados en Europa, Estados Unidos y América Latina con costos y tiempos reducidos.

Además, la gestión de puertos cercanos al canal influye en las cadenas logísticas globales, lo que explica por qué Pekín reaccionó con tanta firmeza ante la anulación de los contratos de CK Hutchison: perder participación en estas operaciones puede afectar su posición en un mercado ya tensionado por la competencia con Estados Unidos.