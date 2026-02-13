El ritual de Año Nuevo Chino que pocos conocen para multiplicar el dinero en este Año del Caballo de Fuego

Solo faltan pocos días para la celebración del Año Nuevo Chino 2026 en todo el mundo. Este año le toca al Caballo de Fuego, símbolo ligado a la prosperidad y la acción, una cambinación ideal para impulsar proyectos y reforzar rituales asociados con la abundancia. Entre tradiciones populares y prácticas menos difundidas, existe un ritual que muchos seguidores del horóscopo chino consideran clave para activar la abundancia y aquí te contamos en qué consiste y cómo hacerlo.

Qué significa el Año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino

En la astrología china, el Caballo simboliza movimiento, impulso y ambición. Al combinarse con el elemento fuego, se asocia con energía intensa, iniciativa y búsqueda de crecimiento material. Según explican medios especializados en cultura oriental, este periodo se interpreta como un momento favorable para tomar decisiones financieras y activar proyectos.

El Año del Caballo de Fuego también refuerza la idea de acción. No se trata solo de esperar suerte, sino de acompañar los objetivos con gestos simbólicos que, dentro de la tradición, ayudan a enfocar la intención hacia la prosperidad.

El ritual poco conocido para multiplicar el dinero en el Año Nuevo Chino

Uno de esos gestos es el ritual de la bolsa roja con monedas, menos difundido que el intercambio de sobres rojos, pero vinculado directamente con la multiplicación del dinero. Consiste en reunir monedas limpias dentro de una bolsa o sobre rojo, color que en la cultura china representa fortuna y protección.

Como señala la cobertura de Río Negro sobre tradiciones del Año Nuevo Chino, estos rituales buscan activar simbólicamente la circulación del dinero. La bolsa se guarda en un lugar asociado a las finanzas personales, como una billetera o un espacio de trabajo.

Cómo hacer paso a paso el ritual para atraer dinero

El procedimiento es sencillo. Primero se limpia el espacio donde se realizará el ritual y se colocan las monedas dentro de la bolsa roja con una intención clara relacionada con estabilidad económica.

Luego, se sostiene la bolsa entre las manos durante unos segundos, visualizando metas financieras concretas. Finalmente, se guarda en un sitio seguro y se evita abrirla durante varios días. Medios como Aire de Santa Fe destacan que la constancia y la intención son partes centrales de estas prácticas.

Otros rituales de Año Nuevo Chino para atraer prosperidad