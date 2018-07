'The Walking Dead Our World' ya está disponible para tu Smartphone [VIDEO]

¿Alguna vez soñaste que unos zombies te atacaban mientras caminabas por las calles? Ahora no puede ser solo un sueño, sino real. La tecnología ha avanzado tanto que ahora puedes jugar a 'The Walking Dead Our World' sin ningún problema. Está disponible en Google Play para Android y en el App Store para IPhone.

¿De qué trata? ¿Recuerdan a Pokemon GO? Tiene la misma finalidad. En el juego en que ibas caminando por la calle y te aparecían pokemones para capturar y te la pasabas todo el día siendo un maestro Pokémon, ha salido en su versión para matar zombies. Tal y como los ves en la serie de televisión producida por AMC.

'The Walking Dead Our World' tiene desafíos y difíciles misiones, de las que podrás escapar solo si juegas varias horas ya que el nivel es para expertos. Además, varios usuarios podrán unirse para combatir contra el ataque zombie. Las hordas están caminando a tu alrededor y deberás matarlos a todos.

El juego está desarrollado por Next Games, un estudio de juegos muy conocido a nivel mundial. En esta secuela, los 'gamers' podrán combatir al lado de Rick, Daryl o Michonne, para que el mundo real tenga bastante parecido con la serie que llegó a su octava temporada y promete capítulos espectaculares en la novena.

