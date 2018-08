Call of Duty será gratis en móviles con sistema iOs y Android [VIDEO]

El lanzamiento de Call of Duty está previsto para los próximos meses y podrá ser utilizado en los sistemas de iPhone y Android, así lo ha anunciado Activision y Tecent.

Como era de esperarse será China el país elegido para probar las nuevas mecánicas del videojuego de tiros. Bajo el nombre de free-to-play, se basará en primera persona que buscará ensalzar a los personajes más queridos de COD. Se mantendrá la experiencia clásica de la saga, con mapas, modos y armas conocidos por los jugadores del popular shooter.

El desarrollo de la aplicación fue encargada a Timi, un estudio interno de Tencent que ha colaborado en el desarrollo de PUBG Mobile y que son los responsables principales de King of Glory y GKART, entre otros 14 títulos menos conocidos en Occidente, según muestra su web oficial.

Activision - aún - no se ha manifestado sobre el lanzamiento hacia Occidente pero los juegos más existosos de Tencent, como PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile u Arena of Valor, están disponibles en Europa y Estados Unidos.

NO TE LO PIERDAS: ¡Increíble! Estado Islámico habría planeado atentado a Barcelona en el Camp Nou

El vicepresidente de la marca Call of Duty, Rob Kostich, ha expresado que la versión móvil mantendrá la misma respecto a consolas y PC. ¿La intención? Asegurar la misma experiencia en las diferentes plataformas. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con Timi, uno de los estudios top de dispositivos móviles de Tencent, para desarrollar una experiencia divertida y original de Call of Duty que ofrezca un excelente gameplay y mecánicas a los jugadores de dispositivos móviles”, adujo el ejecutivo.

EL DATO

No es la primera vez que Call of Duty incursione en los dispositivos móviles: Call of Duty: Zombies estuvo apto para iOs, sin embargo, dejó de actualizarse y quedó obsoleto para los nuevos sistemas operativos de iPhone y iPad.