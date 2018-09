House of Cards: Netflix hace público teaser que sorprende al mundo entero [VIDEO]

Un corto vídeo viene siendo tendencia en todo el mundo por culpa de un avance correspondiente a la serie de Netflix conocida: "House of Cards", que ronda en la máxima popularidad de sus fanáticos. Pero ¿Qué es lo que pasó exactamente?

La viralidad se genera con eventos que generar mucho interés en los fieles seguidores de ciertas tendencias, por eso cuando "House of Cards" marca la pauta de lo que significa importante, utiliza todo el poder comercial y publicitario para generar aún más adeptos.

En el vídeo se puede ver a Frank Underwood en una tumba bastante visible, esto nos hace pensar que de una vez por todas desaparecerá con una muerte simple. Quien muestra esta escena en una especie de visita es Claire Underwood queja aún más absorto a medio mundo que desea saber aún más.

“Cuando me entierren no será en mi patio y cuando vengan a dejar su saludo, tendrán que esperar en la fila”. Se estrenará la última temporada de 'House of Cards' el 2 de noviembre, quedando muchas dudas por entender y apreciar.

EL DATO:

El actor Kevin Spacey que interpreta a Francis Underwood, fue despedido por múltiples acusaciones por acoso sexual durante su carrera.