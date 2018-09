Exitosa a Butters: "Usted ha llevado la conducción de su programa a una agenda de interés personal"

La sorpresiva noticia fue a parar a las 12:22 de la tarde exactamente. Una publicación dejó atónito a todo el mundo de las redes sociales. ¿El motivo? Radio Exitosa - a través de su Facebook oficial "Exitosa Noticias" - hacía público que el conductor de televisión, Phillip Butters, dejaba de formar parte de sus filas.

"Exitosa comunica a sus oyentes y público en general que el señor Phillip Butters a partir del día de hoy ya no pertenece a esta empresa por motivos estrictamente contractuales", refiere el comunicado enviado por la Gerencia General.

Sin embargo, la misiva que contempla los puntos técnicos sobre la separación de Butters es más exacta para entender los motivos del porqué el medio de comunicación determinó esta decisión.

"Hemos recibido la información de que usted ha manifestado a la producción general de Exitosa que no tiene nada que coordinar sobre el formato y parámetros del programa, a pesar de esto, hemos intentado en múltiples oportunidades de reunirnos con usted para coordinar el desarrollo del contenido, el formato y parámetros del prorgama conducido por usted, pero no hemos obtenido respuesta positiva a nuestros intentos de reunión, con lo cual entendemos que no existe ánimo de cooridnar respecto al programa".

Párrafos siguientes, Radio Exitosa indica que "se le ha pedido reiterativamente promocionar el diario Exitosa que pertenece a nuestra plataforma informativa y usted se ha negado constantemente a realizarlo. Incluso, manifestando que no hará mención de ningún medio escrito de prensa incluyendo nuestro propio diario [...] Hemos de manifestarle nuestra decisión de dar por resuelto (el contrato), a la recepción del presente documento, el Contrato de Prestación de Servicios por las causales antes señaladas y que demuestran el incumplimiento por parte suya del contrato", finiquita la carta que lleva la rúbrica de Higinio Capuñay Sarpan, Gerente General de Corporación Universal, dueño de la Exitosa, Karibeña, La Kalle entre otras emisoras.

EL DATO

Phillip Butters llegó a Corporación Universal (Radio Exitosa) tras una despido intempestivo por parte de Radio Capital, luego de su participación activa en la marcha "Contra Mis Hijos No Te Metas".