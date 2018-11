The Walking Dead: Maggie también le pone fin a su participación en esta temporada

La serie The Walking Dead volvió a estar en medio de las noticias luego del capítulo 5 de la temporada 9 que se viene desarrollando. La amada, y también criticada, serie de zombies se despidió el último domingo del protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln), pero no será el único que quedará fuera de los capítulos restantes.

Maggie Greene, la esposa del fallecido Glenn Rhee en la serie, también le puso fin a su participación, aunque no quedó del todo claro en el último episodio. Fue Angela Kang, la showrunner de TWD quien reveló la noticia con una corta, pero precisa, frase: “Esto es lo último que veremos de ella esta temporada”.

De la misma forma, David Madden, presidente de la cadena AMC, respaldó la noticia. “Esperamos que esto no sea lo último que veamos de ella en la serie, pero ella no volverá a los episodios siguientes”, explicó. Recordemos que Maggie, en el reciente capítulo, tuvo una escena trascendente junto a Negan, de quien no terminó de cobrar venganza por su esposo.

Según se ha podido conocer, la salida de Lauren Cohan se debería a que no llegó a un acuerdo económico para renovar su contrato, esto cortó su presencia de 6 episodios a solo 5. Ahora, la actriz alista el estreno de una nueva serie (Whiskey Cavalier), también creada por el canal AMC, y que será estrenada en unos meses.

EL DATO

No se descarte que Maggie Greene (Lauren Cohan) vuelva a aparecer más adelante, ya sea como regular de nuevo o esporádicamente.