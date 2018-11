The Walking Dead 9x06: tráiler presenta al nuevo enemigo de la serie [VIDEO]

Este domingo se estrenará el sexto episodio de la novena temporada de The Walking Dead, la cual marcará una nueva etapa de la serie, ya sin Rick Grimes (Andrew Lincoln) ni Maggie Greene. Mira el tráiler a continuación en la serie.

OJO: SPOILERS A CONTINUACIÓN



"Who Are You Now?" es el título del capítulo 6 de The Walking Dead, en el cual conoceremos más sobre la evolución de Alexandria tras varios años de la desaparición de Rick Grimes. Sin embargo, también nos presentarán al nuevo villano de la serie.



"Where are they?" (¿Dónde están ellos?) se les escucha decir a unos zombies mientras Rosita y un compañero suyo se escondían de la 'horda'. Si la serie respeta el camino del cómic, este debe ser el primer vistazo de "Los Susurradores".

¿Quiénes son "Los Susurradores"? En el cómic, son un grupo liderado por una mujer llamada Alpha. Ellos se caracterizan por usar piel de zombies para camuflarse entre hordas y atacar a otros humanos. Además, son muy peligrosos y se lo dejan saber rápidamente a Rick.





A continuación, revisa los horarios del nuevo capítulo de The Walking Dead, a estrenarse el domingo 11.

Horarios The Walking Dead 9x06



Fox Premium Series



Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

México: 9:30 p.m.

España: 4.30 a.m. del domingo 8