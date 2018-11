The Walking Dead recreó una épica escena del cómic entre Maggie y Negan [FOTOS Y VIDEO]

Si bien el reciente episodio de The Walking Dead se centró en lo que le podía pasar a Rick Grimes (Andrew Lincoln), uno de los puntos más destacados del capítulo de la serie fue la confrontación que tuvieron Maggie Greene (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), recreando así uno de los momentos más memorables del cómic.



OJO: NOTA CON SPOILERS



Maggie finalmente pudo acercarse a Negan en The Walking Dead, al cual había querido asesinar a lo largo de la temporada en venganza de la muerte de Gleen. Así, ella tuvo su momento luego de que Michonne le entregó las llaves de la celda.



Una vez en la celda, ella le pide a Negan que se arrodille. Sin embargo, este empieza a recordarle todo lo que le hizo a Gleen y amenazó con volverlo a hacer.



No obstante, Negan se quiebra y rompe en llanto, producto del largo tiempo que ha pasado encerrado. Así, el ex-líder de "Los Salvadores" le ruega a que lo mate. "debería estar con mi esposa…debería estar muerto”, dijo.

Ante ello, Negan termina en su celda nuevamente y Maggie se retira, al parecer conforme con el sufrimiento que tiene el reo.



Sin duda, esta escena fuerte es una de las mejores de "What Comes After" y sucede antes del fatal desenlace de Rick.



Cabe señalar que esta escena forma parte del cómic de The Walking Dead.