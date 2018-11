Falleció el creador de Bob Esponja a los 57 años

Falleció Stephen Hillenburg, quien fue el creador de la famosa serie de televisión animada Bob Esponja. El norteamericano dejó de existir a los 57 años debido a la enfermedad de Lou Gehrig o también conocida como escloris lateral amiotrófica (ELA).

El anuncio fue dado por Nickelodeon sobre la partida del dibujante y animador que tuvo la genial idea de crear criaturas que vivan bajo el mar debido a que a pesar de que fue biológo de profesión, su otra pasión fue el arte.

El famoso canal de televisión para niños y jóvenes usó su cuenta oficial de twitter para dar la sensible noticia: "Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de SpongeBob SquarePants".

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛