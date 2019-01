¿Luigi es un personaje transgénero en Super Mario Bros? [FOTOS]

Es abiertamente conocido que los personajes nacidos en Nintendo tienen una teoría nueva cada día, estos mismo seres han enamorado nuestra infancia con sus historias de competencia o el estilo de vida que han estado llevando, pero también está en los relatos más oscuros algunos secretos difícilmente de contar. Según la interpretación de algunos fanáticos de la saga (Nintendo), el personaje entrañable de Luigi podría ser una mujer transgénero.

Algunos fans del juego elemental conocido como 'Super Mario Bros' piensan con total seguridad que Luigi es alguien transgénero, el protagonista del juego ha sido señalado como alguien que según los contextos fue cambiando repentinamente, por lo menos esa es la tendencia en teorías sobre el personaje principal de la exitosa saga de videojuegos, aquí te dejamos algunos destacados sobre esta situación.

Según cuenta 'Alfa Beta’ en su página web principal, la idea nace bajo este contexto: "Esta teoría de los fans no sale del aire, sino que ha cobrado fuerza tras la información sobre un ítem, la Súper Corona, que Nintendo ha colgado en la página web oficial de New Super Mario Bros. U Deluxe". Una pista que podría ser el comienzo de revelar algo totalmente oculto hasta hoy.

Según hace mención la página oficial del videojuego, Super-Crown o 'la super corona' es el artículo que permite transformar a Toadette en Peachette; en palabras simples, la honguita se convierte en una princesa antropomorfa muy similar a la conocida princesa Peach. Además, le suman una reseña que generó esta principal duda, sobre Luigi y su posible transgénero: "Lo sentimos Luigi, solo Toadette puede usar este ítem”.

Trans Luigi is canon. She just wants to have the body of a girl, Nintendo. #TransLuigi pic.twitter.com/YLRdhrq3zt

