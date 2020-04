Presidente Vizcarra: “Aquí, quien lidera el Comando de Operaciones COVID-19 es la doctora Pilar Mazzetti”

Como ya es costumbre, el presidente Martín Vizcarra volvió a dar una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno en compañía de sus ministros para dar a informar los últimos alcances sobre el coronavirus.

Además, también aprovechó la ocasión para ratificar en su cargo y darle la confianza necesaria a la doctora Pilar Mazzetti, quien está a cargo del Comando COVID-19, y que en las últimas horas fue cuestionada por algunos gobernadores regionales.

“Aquí, quien lidera el Comando de Operaciones del COVID-19 es la doctora Pilar Mazzetti”, dijo el mandatario para dejar en claro que la galena es la responsable de aplicar estrategias que ayuden a evitar la propagación del virus en territorio nacional.

Por último y ya para dar por finalizado este tema de los cuestionamientos hacia la responsable del comando COVID-19, Vizcarra dijo que “no hay espacios para la división” en señal clara de que los peruanos deben estar más unidos que nunca.

Como se recuerda, el último 11 de abril del presente año, los gobernadores regionales hicieron llegar un comunicado en el cual expresan su incomodidad por lo que viene haciendo Mazzetti y se añade que no está designando a personal de las gobernaciones y sí a mandos militares.

Los gobernadores regionales de Lambayeque, Loreto y Arequipa han sido los más críticos por las decisiones de la ex ministra de salud, quien no dudó en señalar que en muchos lugares del interior no se está actuando de la mejor manera para frenar al coronavirus.

Cabe mencionar que el último reporte del Gobierno se indica que la cifra de infectados se elevó a 9.784 y la de fallecidos a 901.