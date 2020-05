UFC: pelea entre Nurmagomedov y Justin Gaethje se daría en una isla privada

UFC ya trabaja lo que será su próximo gran evento para mitad de año. Justin Gaethje vs. Khabib Nurmagomedov se daría en julio en la famosa isla que viene preparando según reveló el presidente de la compañía, Dana White.

Gaethje consiguió su oportunidad de enfrentar al peleador ruso tras vencer a Tony Ferguson en la estelar de UFC 249. Así obtuvo el título interino de la división.

"Espero que Nurmagomedov vs. Gaethje suceda este verano", dijo Dana White en el programa ESPN 1000 radio. "No sé si será el primero, pero será en 'Fight Island' a menos que milagrosamente el mundo vuelva a estar más rápido de lo que creo que va a ser", sostuvo el presidente de UFC.

