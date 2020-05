Rosángela Espinoza pidió que le hagan prueba molecular para descartar contagio del coronavirus [VIDEO]

Rosángela Espinoza utilizó su cuenta en Instagram para revelar que se sometió a la prueba rápida de descarte del coronavirus luego de estar afectada con tos la semana pasada.

La integrante de “Esto Es Guerra” decidió someterse a una prueba rápida de COVID-19 con la finalidad de no contagiar a los demás.

“Hago las compras, recibo paquetes, tengo contacto con las personas de afuera , además voy al supermercado. Quiero agregar que la semana pasada tuve un poco de tos, entonces me sugestioné y dije ‘puede ser COVID-19’”, dijo Rosángela Espinoza en un video publicado en Instagram.

Rosángela decidió compartir los resultados de su prueba rápida con una fotografía: “Decidí hacerme la prueba de covid para evitar contagiar a los demás, hoy me hicieron la prueba, me tomaron muestra y salió negativo”.

La modelo indicó que ha querido hacerse una prueba molecular, pero la rechazaron porque los médicos le señalaron que no tiene síntomas.

“Quería compartir con ustedes esta noticia, estoy tranquila, ya no tengo tos, no tengo fiebre. Llamé y me dijeron que no me pueden hacer la prueba molecular porque no tengo síntomas”; agregó.