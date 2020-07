Martín Vizcarra responde al Congreso: "No tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad"

No se quedó callado. El presidente de la República, Martín Vizcarra, alzó su voz este lunes 6 de julio para cuestionar al Congreso por aprobar el polémico escrito que elimina la inmunidad a los parlamentarios y altos funcionarios del Ejecutivo.

"La han distorsionado de tal manera que seguramente alguien irá al Tribunal Constitucional para dejarla sin efecto, y si la dejamos sin efecto, la inmunidad continuará. Creemos que es un ardid para mantenerla", señaló Vizcarra.

En diálogo con TV Perú, Vizcarra Cornejo aseguró que no "tiene ningún temor" de que se retire la inmunidad. "Les digo a los congresistas y a todos los peruanos, no tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad, aquí y en cualquier parte, en toda mi vida profesional y como ciudadano".

De igual manera, el jefe de Estado lamentó que el Pleno del Congreso haya aprobado una eliminación de la inmunidad "distorsionada", ya que modificó el texto original sin realizar un análisis previo.

"Un tema sumamente importante como la inmunidad parlamentaria ha sido incluido una serie de factores que los han agregado sin ningún nivel de análisis. Un tema tan importante como corregir un artículo que está en la Constitución (se hizo) en un cuarto intermedio de quince minutos, sin debate. Sacan una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República", explicó Vizcarra.

Por otro lado, Martín Vizcarra felicitó al Parlamento por haber "rectificado" su accionar al admitir la modificación constitucional para que personas sentenciadas en primera instancia por cualquier delito no puedan postular a cargos de elección popular.

"Lo que no pudieron hacer en todos estos meses, lo hicieron en 3 horas desde que escucharon nuestro mensaje cuando planteamos nuestra disconformidad, en representación de todo el pueblo peruano. Lo que no pudieron hacer en días, semanas y meses de trabajo, lo pudieron hacer rápidamente, plantearon el debate y aprobaron. En ese sentido, felicito al Congreso por esa rectificación del error que habían cometido", manifestó el mandatario de 57 años.