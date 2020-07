Cabeceo en el Callao: informe revela controversiales contrataciones de ex jugadores de fútbol [VIDEO]

Hace más de dos meses, en medio de la pandemia generada por el coronavirus, el Gobierno Regional del Callao dispuso que el programa "Forjadores de Talento", que se dictaba de manera presencial, sea dictada de manera virtual. Esta asignatura se le encargó a ex futbolistas profesionales.

Según el programa Cuarto Poder, los elegidos fueron: Alfonso 'Puchungo' Yañez, Omar Zegarra, Roberto 'Foca' Farfán, Luis 'Cuto' Guadalupe, Mario 'Machito' Gómez y Miguel Rebosio. Los mencionados tenían la misión de llevar 'tips' a alumnos de más de 89 colegios en la región 'chalaca', según indicó el Gobernador Regional, Dante Mandriotti.

"Vamos a empezar a dictar talleres de voley, fútbol y basquet a 89 colegios de la región. El objetivo es llegar a más de 50 mil alumnos", indicó la autoridad en mayo del presente año. No obstante, según la investigación realizada por el citado medio, se han encontrado una serie de irregularidades en el programa que, incluso, han sido detectados por la Fiscalía Anticorrupción del Callao.

"Ya hemos encontrado algunas irregularidades. Asimismo, estamos en este momento, al igual que Fiscalia, evaluando la posibilidad de controlar o detectar si esto violaría o no la ley de contrataciones del Estado", señaló Engie Herrera, procurador anticorrupción del Callao.

¿Cuáles serían las irregularidades? La contratación del personal, la medición del impacto del programa virtual en los alumnos, así como la fundamentación para que este curso se siga impartiendo de manera virtual en plena pandemia de coronavirus.

"No existe un control. ¿Cómo controlas si los alumnos están? ¿Qué notas le pones? ¿Es obligatorio? No existe un control", aseveró Herrera, quien a su vez indicó que han denunciado los hechos. "Nosotros como procuraduría hemos denunciado los hechos porque consideramos existen presuntos casos irregulares, como son las contrataciones del personal que imparten estos cursos", detalló.

El reportaje informa que el Gobierno Regional del Callao viene siendo investigado tanto por la Procuraduría Anticorupción del sector así como por la Fiscalía. El proyecto "Forjadores de Talentos" habría infringido en negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, colusión y peculado.

Para el congresista Paul García, la calidad de los videos y audios, entorno a las sesiones impartidas por Alfonso 'Puchungo' Yañez, Omar Zegarra, Roberto 'Foca' Farfán, Luis 'Cuto' Guadalupe, Mario 'Machito' Gómez y Miguel Rebosio, carecen de calidad. Asimismo, reveló que especialistas le informaron que las técnicas empleadas no son las adecuadas.

"La gente del Callao no es tonta. Ve estos videos, mal grabados, mal editados. Hemos conversado con especialistas, profesores de educación física y nos dicen que la técnica con la que enseñan no es la correcta. Todo lo han hecho de manera irregular", mencionó.

Según el Gobernador de la región del Callao, Dante Mandriotti, en un inicio el programa estaba destinado para 50 mil alumnos, sin embargo, en el reporte enviado a la procuraduría se consignó al 2.4% de estudiantes de la región. Lo más llamativo del asunto es que algunos Documentos de Identidad registraban más de 8 dígitos, mientras que en otros casos, ni siquiera llegaron a figurar.

Mario Gómez, uno de los coordinadores del programa "Forjadores de Talentos", fue contactado por el dominical y respondió. "Hermanos, las clases no se están dando. ¿Desde cuando? Eso deberías de hablarlo con las cabezas, el profesor José Bolaño. Él es el encargado. Nosotros somos trabajadores y cumplimos con nuestras obligaciones. Es lo que te puedo decir", declaró el ex jugador del Boys.

Finalmente, el Gobierno Regional del Callao, tras recibir la petición de ser entrevistado para el reportaje, emitió una respuesta por escrito. En ella indica que escogieron a los exfutbolistas por "ser chalacos de nacimiento, ex seleccionados, deportistas calificados y, entre ellos, algunos cuentan con certificación como entrenadores deportivos otorgados por la Federación Peruana de Fútbol".

Aclararon que el desempeño que laboran los ex futbolistas es de coordinadores y no profesores. Asimismo, señalaron que las clases se dictaron hasta mayo. "¿Por qué no se canceló? Al menos por consideración a tantas muertes por gente que necesitaba respirador o los policías que necesitaban implementos para patrullar. Esto (el curso) es una burla. Yo también puedo agarrar la pelota, patear contra la pared para que me paguen mensualmente 6 mil 500 soles", finiquitó el congresista Paul García.