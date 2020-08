Ray Sandoval: Sebastián Lizarzaburu pedirá garantías para su vida y la de Andrea San Martín [VIDEO]

Sebastián Lizarzaburu, a través de su cuenta de Instagram, indicó que pedirá garantías para su vida y la de toda su familia incluyendo la madre de su hija, la modela Andrea San Martín, puesto que teme represalias por parte del jugador Ray Sandoval.

Conforme su versión de los hechos, el aún futbolista de Sporting Cristal, irrumpió en su cochera y rompió las lunas del carro de su madre para luego darse a la fuga, provocando más de dos accidentes automovilísticos antes de ser detenido por la Policía.

“No es un incidente normal, es un acto delincuencial. Ya pasó el dosaje etílico, tuve que meter presión y llamar a la prensa porque si uno no mete presión, se pueden salir con la suya”, sostuvo Sebastián.

Asimismo, manifestó que su familia en especial sus papás se encuentran muy asustados por lo ocurrido y que para salvaguardar su seguridad se verá en la necesidad de tomar cartas en el asunto.

“Mis papas están asustados, yo también. Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano, para mi hija sobre todo y hasta inclusive para la mamá de mi hija, ya nada me sorprendería”, expresó Sebastían Lizarzaburu.

Ray Sandoval habría intentado 'coimear' según Sebastián Lizarzaburu

En otra parte del video de Instagram, el modelo dio a conocer que, según sus fuentes Ray Sandoval, intentó "coimear" para no pasar el dosaje el cual arrojó positivo, indicando que el jugador se encontraba en estado de ebriedad cuando sucedió el incidente.

“Ha querido "coimear" dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido "coimear", pero por la presión que he hecho no le han aceptado, así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo”, sentenció.