Congreso: candidata postula por Pasco, pero nunca ha visitado la región – VIDEO

A menos de un mes de las Elecciones Generales 2021, los peruanos nos seguimos sorprendiendo con cada situación de diferentes postulantes al Congreso, presidencia y Parlamento Andino. En esta oportunidad, Aracelli Castillo Neyra, candidata al Poder Legislativo nos tiene una 'sorpresa'.

Ella tiene 28 años y postula por Renovación Popular –partido que lidera Rafael López Aliaga—; sus intenciones son llegar al Congreso de la República representando a Pasco; sin embargo, ella misma confirma que nunca ha visitado la región.

"¿Has visitado Pasco", le pregunta una reportera de Canal N a la candidata. Ella responde: "No, estaba en eso. Nunca he estado en Pasco". En otro momento, Aracelli Castillo respondió a la pregunta sobre qué sabe de la región por la que postula: "No mucho. No mucho. No sé mucho de Pasco. Me estoy empapando del tema. No conozco nada de Pasco".

Es preciso indicar que, para ser candidata o candidato al Congreso de la República se debe cumplir un requisito fundamental: ser residente de la región, ello según lo detalla el artículo 102.

Castillo ha informado que un supuesto "asesor" llegó a su vivienda y "la agarró de sorpresa". Para cerrar, la candidata confesó que no sabe cuáles son las funciones de un congresista ni tampoco tiene proyectos en mente.

(Fuente: Canal N)