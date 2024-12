Windows 11: ¿Qué requisitos debe tener tu computadora para descargar la nueva versión?

Una vez instalado el programa, solo tienes que ejecutarlo y presionar en el botón "comparar ahora", para que así tu computadora sea analizada en sí cumples o no los requisitos de instalación para Windows 11.

Si te indica que la compatibilidad es exitosa, solo debes esperar la nueva versión cuando esté lista para descarga hacia fines de año. Si no es compatible no te indica qué requisito le falta, pero sí te mostrará una leyenda indicando que no puede ejecutar Windows 11.