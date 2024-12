¡Bomba! Nuevos 'Vladiaudios' confirmarían intento de fraude a favor de Keiko - AUDIO

En la primera grabación se escucha a Montesinos criticando a los fujimoristas por "estar yendo a lo clásico y lo convencional", ya que eso no funcionará. Asimismo, explica que hay dos tipos de guerra: la convencional y la no convencional.

“No dejen pasar más el tiempo, compadre, porque van a pronunciarse en contra y ya no va a haber ninguna opción acá se está jugando el todo por el todo”, precisó.

Además, el 'Doc' se animó a lanzar nombres que podrían aportar en el financiamiento de la guerra "irregular" y "no convencional". “Ahí tienen pues al hijo de Dionisio Romero ¿sabes a quién lo pueden buscar también al Arturo Woodman? está muy vinculado a Dionisio Romero (...) y a última hora que le pidan al Porky también, que hablen con la Yarrow y la Yarrow habla con el Porky, pero no se duerman, el tiempo está en contra”, acotó.

De igual manera, el exasesor de Alberto Fujimori insistió que esta idea ya la había dado hace días, pero que no le hacen caso y que si los fujimoristas no se apuran "el padre" no saldrá de prisión y la carrera política de "la chica" acabará.