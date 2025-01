Martín Liberman le dice "desagradecido" a panelista peruano

José Chavarri, especialista en scouting de futbolistas, twitteó en su cuenta lo siguiente: "Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde "un estilo" o "el no me gusta". El periodismo no trata de eso, es mucho más".