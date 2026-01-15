0

Partidos de hoy, viernes 16 de enero: programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY, viernes 16 de enero. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 16 de enero.
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 16 de enero. | FOTO: Composición
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy, viernes 16 de enero. Hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga de Colombia, entre otros torneos. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos de fútbol.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Werder Bremen vs. Eintracht FráncfortDisney +

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HoraPartidoCanal
15:00Espanyol vs. GironaDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
13:00Monaco vs. LorientESPN y Disney Plus
15:00PSG vs LilleESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Pisa vs. AtalantaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HoraPartidoCanal
8:40Al Najma vs. Al Fateh--
9:45Al Khaleej vs. Al Okhdood--
12:30Al-Ittihad vs. Al Ettifaq--

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:20Pereira vs. LlanerosBet365
20:30Fortaleza vs. AlianzaBet365

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
15:00West Brom vs. MiddlesbroughDisney Plus y FOX Sports.

Partidos de hoy por Liga MX

HoraPartidoCanal
22:00Mazatlán vs. MonterreyViX

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HoraPartidoCanal
19:00Wanderers vs. IndependienteDisney Plus

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

