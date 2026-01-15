- Hoy:
Partidos de hoy, viernes 16 de enero: programación, horarios y dónde ver
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY, viernes 16 de enero. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy, viernes 16 de enero. Hay acción en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga de Colombia, entre otros torneos. Horarios y canales para ver EN VIVO los duelos de fútbol.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Werder Bremen vs. Eintracht Fráncfort
|Disney +
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Espanyol vs. Girona
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Monaco vs. Lorient
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|PSG vs Lille
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Pisa vs. Atalanta
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Hora
|Partido
|Canal
|8:40
|Al Najma vs. Al Fateh
|--
|9:45
|Al Khaleej vs. Al Okhdood
|--
|12:30
|Al-Ittihad vs. Al Ettifaq
|--
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Pereira vs. Llaneros
|Bet365
|20:30
|Fortaleza vs. Alianza
|Bet365
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|West Brom vs. Middlesbrough
|Disney Plus y FOX Sports.
Partidos de hoy por Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|22:00
|Mazatlán vs. Monterrey
|ViX
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Wanderers vs. Independiente
|Disney Plus
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
