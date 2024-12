Covid-19: niña de 9 años se vacunó con la foto de su papá muerto por coronavirus

Puede ver No hay toque de queda en Perú: cuándo acaba la inmovilización en Lima y Callao

Antes de ser inyectada con el antígeno, dijo que hubiese querido que su progenitor la acompañe. Aunque no pudo hacerlo de manera física, su espíritu permanece a su lado, mencionó con profunda tristeza. Las imágenes se viralizaron rápidamente y demostraron la importancia de recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

La señora Liz agregó que su esposo deseaba vacunarse contra la Covid-19, pero contrajo la enfermedad y no pudo inyectarse el antígeno. Tuvieron que aislarlo y la pequeña no podía acercarse. El 18 de junio de 2021 falleció y la fotografía que tiene Kathy en las manos era uno de los recuerdos que no quiere soltar.