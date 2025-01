Año Nuevo Chino 2025: esto es lo que NO DEBES HACER HOY, 29 de enero, según creencia

El uso de palabras negativas, como "muerte" o "pobreza", también es evitado, ya que se cree que pueden atraer malas energías. De igual forma, no se recomienda cortar el cabello o utilizar objetos cortantes, como tijeras y cuchillos, pues se asocia con cortar la suerte o los lazos familiares.

No barrer ni limpiar la casa: Se cree que barrer o limpiar el primer día del Año Nuevo Chino puede "barrer" la buena suerte. Se recomienda hacerlo antes del inicio de las celebraciones.

No usar palabras negativas: Se debe evitar el uso de palabras negativas, como "muerte" o "pobreza", ya que se cree que atraerán la mala suerte. Se prefiere usar términos auspiciosos.

No cortar el cabello: El corte de cabello durante el Año Nuevo se considera de mala suerte, ya que puede "cortar" la fortuna del año. Es mejor dejarlo para después de los primeros días.

Evitar el uso de cuchillos o tijeras: Se cree que el uso de objetos cortantes puede cortar la buena suerte y los lazos familiares, por lo que se recomienda no usarlos el día de Año Nuevo.

No vaciar las alcancías o bolsillos: Durante el primer día del Año Nuevo, se dice que vaciar el dinero de las alcancías o los bolsillos puede significar que no habrá dinero durante el año. Es mejor no hacer gastos innecesarios.