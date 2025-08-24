- Hoy:
Lotería Nacional de Costa Rica HOY, domingo 24 de agosto | Números ganadores y a qué hora juega el sorteo
No te pierdas la lotería de hoy: revisa los resultados, los premios principales y más detalles. ¿Sabes en qué provincia se vendió el boleto ganador?
La Lotería Nacional de Costa Rica regresa hoy, domingo 24 de agosto, con el sorteo número 4.864 de la Junta de Protección Social (JPS). Te invitamos a conocer cómo participar, a qué hora inicia el juego y cuáles son los números ganadores de los premios mayores. ¿Será tu día de suerte?
¿Qué salió en la Lotería Nacional de hoy, 24 de agosto, de Costa Rica?
- Resultado del primer premio: pendiente
- Resultado del segundo premio: pendiente
- Resultado del tercer premio: pendiente
¿Qué números cayeron en el sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional?
El domingo 17 de agosto se realizó el sorteo extraordinario por el Día de la Madre. El boleto del premio mayor, con el número 71 y la serie 416, fue comprado en la ciudad de Liberia, mientras que el segundo premio, con el número 12 y la serie 929, se vendió en la provincia de San José.
¿A qué hora se juega la lotería hoy en Costa Rica?
Cada sorteo de la Lotería Nacional, ya sea ordinario o extraordinario, se lleva a cabo todos los domingos a las 7:30 p. m. (hora de Costa Rica). En esta cita semanal, miles de jugadores esperan con entusiasmo los resultados, que son transmitidos en vivo por la Junta de Protección Social mediante su canal oficial de YouTube.
¿Cómo revisar el resultado de la Lotería Nacional?
La Junta de Protección Social permite, a través de su página web, revisar en línea las fracciones desde casa y comprobar si eres uno de los afortunados ganadores:
- Ingresa a la sección "Sorteos" y elige entre "Chances" o "Lotería Nacional".
- Selecciona el sorteo por fecha o número.
- Digita el número de tu boleto.
- Introduce la serie correspondiente.
- Indica la cantidad de fracciones.
- Haz clic en "Resultados" para conocer si ganaste.
