Lotería Nacional de Costa Rica HOY, domingo 17 de agosto: lista, y números ganadores del sorteo 4863

La Lotería Nacional de Costa Rica es un juego de azar administrado por la Junta de Protección Social (JPS) y este domingo 17 de agosto, realizará su edición semanal. El premio mayor es el más atractivo y puede ser de millones de colones, además hay múltiples premios menores, aproximaciones, series y terminaciones. Conoce AQUÍ cuáles serán los números ganadores.

¿Qué salió en la lotería de hoy de Costa Rica?

Resultado del Primer premio: / Serie: PENDIENTE

Resultado el segundo premio: / Serie: PENDIENTE

Resultados del tercer premio: / Serie: PENDIENTE

¿A qué hora juega la Lotería Nacional de Costa Rica?

La Lotería Nacional de Costa Rica se juega todos los domingos a las 7:30 p. m. (hora local de Costa Rica).

¿Dónde ver la Lotería Nacional de Costa Rica?

La Lotería Nacional de Costa Rica se puede ver a través del Canal 13 por televisión abierta todos los domingos. También puedes verla en vivo en YouTube (JPS oficial), ya que la Junta de Protección Social también transmite el sorteo en su canal oficial.

¿Qué días se juega la lotería nacional en Costa Rica?

La Lotería Nacional de Costa Rica se juega una vez por semana, de manera fija: Todos los domingos a las 7:30 p. m. (hora local de Costa Rica). Mientras que las ediciones extraordinarias en fechas especiales (Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario de la JPS, entre otros) también se realizan en domingo y a la misma hora, pero con premios más altos que los sorteos ordinarios.