0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Lotería Nacional de Costa Rica HOY, domingo 17 de agosto: lista, y números ganadores del sorteo 4863

La Lotería Nacional de Costa Rica es un juego tradicional y este domingo 17 de agosto, realizará su sorteo 4863. Revisa toda la información sobre esta edición.

Angie De La Cruz
Conoce los números ganadores de la Lotería Nacional de Costa Rica de HOY, domingo 17 de agosto.
Conoce los números ganadores de la Lotería Nacional de Costa Rica de HOY, domingo 17 de agosto. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Lotería Nacional de Costa Rica es un juego de azar administrado por la Junta de Protección Social (JPS) y este domingo 17 de agosto, realizará su edición semanal. El premio mayor es el más atractivo y puede ser de millones de colones, además hay múltiples premios menores, aproximaciones, series y terminaciones. Conoce AQUÍ cuáles serán los números ganadores.

Conoce los nuevos resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica.

PUEDES VER: Lista de la Lotería Nacional del domingo 10 de agosto: estos números y series ganadores cayeron en el sorteo 4862

¿Qué salió en la lotería de hoy de Costa Rica?

  • Resultado del Primer premio: / Serie: PENDIENTE
  • Resultado el segundo premio: / Serie: PENDIENTE
  • Resultados del tercer premio: / Serie: PENDIENTE

¿A qué hora juega la Lotería Nacional de Costa Rica?

La Lotería Nacional de Costa Rica se juega todos los domingos a las 7:30 p. m. (hora local de Costa Rica).

¿Dónde ver la Lotería Nacional de Costa Rica?

La Lotería Nacional de Costa Rica se puede ver a través del Canal 13 por televisión abierta todos los domingos. También puedes verla en vivo en YouTube (JPS oficial), ya que la Junta de Protección Social también transmite el sorteo en su canal oficial.

¿Qué días se juega la lotería nacional en Costa Rica?

La Lotería Nacional de Costa Rica se juega una vez por semana, de manera fija: Todos los domingos a las 7:30 p. m. (hora local de Costa Rica). Mientras que las ediciones extraordinarias en fechas especiales (Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Aniversario de la JPS, entre otros) también se realizan en domingo y a la misma hora, pero con premios más altos que los sorteos ordinarios.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Sinuano Día y Noche del sábado 16 de agosto: qué jugó y números ganadores

  2. Último resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto EN VIVO: números ganadores vía Canal 13 del sorteo 4585

  3. Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de agosto EN VIVO vía Canal 13: premio mayor del último sorteo 4585

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano