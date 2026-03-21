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Resultados Examen de Admisión UNAM 2026-I: LINK de lista de puntajes para postulantes de Medicina Humana

La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) estará llevando a cabo su prueba de admisión durante este fin de semana. ¿Cómo averiguar los resultados?

Daniela Alvarado
UNAM tendrá examen de admisión este sábado 21 de marzo
UNAM tendrá examen de admisión este sábado 21 de marzo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
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La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) lleva a cabo el examen de admisión 2026-I este fin de semana para el área de Medicina Humana. HOY, sábado 21 de marzo de 2026, miles de postulantes se congregan en las aulas de la institución para buscar obtener alguna de las vacantes disponibles.

El municipio suma esfuerzos en darle un plus a la educación de sus vecinos.

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Tras la realización de la prueba, el proceso concluye para los aspirantes de esta fecha. Frente a esto, se empieza a generar la intriga y expectativa por conocer los resultados oficiales en el listado que la casa de estudios publicará.

Por el momento, los resultados de CEPRE 2026 FASE II y Extraordinario 2026-I ya se encuentran disponibles y ahora también podrás revisar cómo te fue en la evaluación ordinaria de Medicina. AQUÍ encontrarás los datos que necesitas.

¿Cómo ver los resultados del examen de admisión?

Lo que tienes que hacer para poder verificar tu puntaje, es ingresar a la página web oficial de la UNAM, a través del siguiente LINK oficial: https://unam.edu.pe/admision/. Luego de ello, dentro de la plataforma encontrarás la opción de 'consulta de resultados', y solo deberás escribir tu código de postulante para averiguar la información.

¿Qué elementos están prohibidos?

No se puede ingresar a la evaluación con equipos electrónicos, cuadernos, libros, útiles de escritorio, accesorios como pulseras o collares, mochila, cartera o bolsos.

libero.pe

Vestimenta adecuada para el examen de admisión

Los aspirantes de la UNAM, tienen un código de vestimenta que deben seguir para poder ingresar a la prueba de admisión. Solo se permitirá vestir polo manga corta y buso de algodón.

UNAM

Postulantes deberán acudir con prendas específicas al examen de admisión/ FOTO: UNAM

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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