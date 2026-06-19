La Barbie Run volvió a brillar: más de 5 mil corazones corrieron con estilo y alegría

Después del notable impacto de su estreno en 2024, Barbie Run volvió a celebrarse con una segunda edición exitosa, que tiñó las calles de Lima de color, entusiasmo y un mensaje de empoderamiento. Sin duda, fue una propuesta deportiva orientada al disfrute en familia, la creatividad en movimiento y la creación de recuerdos en el distrito de Jesús María.

Fue una cita marcada por el rosa, la música y la diversión. Barbie Run se ha afianzado como una de las carreras temáticas más apreciadas de América Latina, con más de 40.000 asistentes en la región. En esta ocasión, la segunda edición en Lima reunió a más de 5.000 personas en la explanada del parque Los Próceres, en Jesús María, para participar en este evento que promueve la imaginación, el juego entre generaciones y el placer de moverse juntos. “Corre con estilo. Corre con actitud.”

Es una carrera abierta a todos. Más que una prueba deportiva, Barbie Run se presenta como una experiencia inclusiva y apta para todo público. Hombres, mujeres, familias, niños e incluso mascotas pudieron sumarse a esta celebración, sin distinción de nivel o condición, acompañados por el espíritu enérgico y motivador de Barbie, símbolo de empoderamiento y creatividad desde hace más de seis décadas.

La edición de este año, a cargo de Ata y Desata, incluyó dos modalidades: 5 km, como caminata recreativa, y 10 km, para recorrer la competencia al propio ritmo. También hubo música en vivo, sesiones de DJ, espacios instagrameables, activaciones lúdicas, puestos de hidratación y snacks. Además, los participantes recibieron un polo oficial, una mochila conmemorativa, el número de corredor, chip de cronometraje para los 10 km, medalla para quienes completaron la prueba y sorpresas especiales.