Horóscopo de HOY, viernes 26 de junio de 2026, por Josie Diez Canseco: lee aquí las predicciones en salud, dinero y amor

¿Quieres saber qué te deparan los astros en el horóscopo de hoy, 26 de junio de 2026? Descubre las predicciones para los 12 signos del zodiaco en el amor, el trabajo, el dinero y el bienestar personal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis recibirán señales clave para tomar mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que se presenten. Revisa tu signo zodiacal y descubre cuál es tu número de la suerte en estas predicciones astrales, especialmente preparadas para lectores peruanos.

Horóscopo de hoy, 26 de junio de 2026, por Josie Diez Canseco: predicciones en salud, dinero y amor

ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Día de oportunidades románticas; conocerás a alguien que despertará una gran emoción en ti. Buen momento para buscar una mejor alternativa laboral. No pierdas más tiempo o las oportunidades pasarán.

Número de suerte: 10.

TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: La comunicación en tu relación de pareja mejorará; hoy hablarán de sus preocupaciones. Tus planes no están saliendo como esperabas; asesórate con gente con más experiencia y podrás enmendar el rumbo.

Número de suerte: 5.

GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: Tus detalles románticos emocionarán a tu pareja y traerán mucho bienestar a tu relación. Tendrás oportunidades muy buenas laboralmente; hoy utilizarás todas tus energías para llegar a donde deseas.

Número de suerte: 19.

CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Tu imaginación terminará con la rutina que estaba haciendo aburrida tu relación. Trabajarás bajo presión y con mucha competencia, pero nadie podrá superar tu habilidad para adaptarte a situaciones difíciles.

Número de suerte: 21.

LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Te darás cuenta de que hablar de alguien que ya salió de tu vida no te produce ninguna emoción. Te conviene trabajar solo porque, por el momento, no encontrarás a nadie con tus mismos objetivos y perderías el tiempo con un socio que va por otro rumbo.

Número de suerte: 3.

VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: Tienes ganas de hacer cambios en tu vida y empezarás renovando completamente tu imagen. No escucharás consejos de gente negativa y seguirás adelante con tu proyecto; tus decisiones serán seguras y bien pensadas, y lograrás tu objetivo.

Número de suerte: 20.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Sentimentalmente, te has cansado de la inestabilidad y hoy pondrás las cosas claras. Momento favorable para tu economía; invierte. No existe la posibilidad de perder; al contrario, puedes ganar mucho.

Número de suerte: 2.

ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: En el amor estás disfrutando de un período de estabilidad y hoy no será la excepción. No tomes decisiones apresuradas para invertir o cerrar un contrato; podrías cometer errores que te traerían muchos problemas más adelante.

Número de suerte: 18.

SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Día de problemas a nivel sentimental; la distancia será la mejor opción para evitar más complicaciones. Laboralmente, tendrás que revisar y hacer cambios a un trabajo que creías terminado, pero los resultados harán que valga la pena.

Número de suerte: 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: Analizarás tus sentimientos y te darás cuenta de que el amor se acabó y solo queda la costumbre. No te confíes de lo que has logrado; los éxitos continuarán solo si mantienes un esfuerzo constante.

Número de suerte: 1.

ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Has logrado controlar tus celos y fortalecer la comunicación en tu relación. A pesar de que tu economía no es muy buena, el manejo inteligente y prudente de tus gastos te permitirá darte algunos gustos.

Número de suerte: 17.

PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: El amor llegará de donde menos lo imaginabas; alguien pondrá en evidencia sus sentimientos por ti. No arriesgues en negocios nuevos para ti; podrías perder y tardarías mucho en recuperarte.