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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de julio 2026 EN VIVO: estadísticas, premios y números ganadores del sorteo 4631

La Lotería de Boyacá realizará el sorteo de su premio principal, que asciende a Quince mil millones de pesos. ¿Quiénes serán los ganadores de este sorteo?

Melanni Miranda
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de julio 2026 EN VIVO: estadísticas, premios y últimos resultados del sorteo 4631.
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de julio 2026 EN VIVO: estadísticas, premios y últimos resultados del sorteo 4631. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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La expectativa ha crecido entre los apostadores que desean conocer si la fortuna les sonríe en este último sorteo de la Lotería de Boyacá. Este sábado 4 de julio se revelarán los números ganadores, con destaque para el premio principal, uno de los más codiciados en Colombia. Descubre AQUÍ los resultados oficiales y verifica si te encuentras entre los favorecidos en esta nueva edición del clásico juego de azar.

Revisa los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 27 de junio.

PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del sábado 27 de junio: números ganadores y premio mayor del último sorteo

¿Qué es la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá es una de las más representativas y apreciadas de Colombia. Establecida en 1923, esta entidad de carácter industrial y comercial del Estado tiene como objetivo fundamental la generación de recursos económicos, que se utilizan para financiar servicios de salud y promover el bienestar de la ciudadanía. Su relevancia en la sociedad colombiana se debe no solo a su larga trayectoria, sino también a su significativa aportación al desarrollo social del país.

¿Cuáles son las loterías más populares de Colombia?

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿Cuál es el premio mayor?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá alcanza en la actualidad los 15.000 millones de pesos colombianos, lo que lo sitúa entre los más altos de las loterías tradicionales del país. Este monto genera gran expectativa entre los participantes, quienes ven en esta oportunidad una posibilidad significativa de cambio en sus vidas.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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