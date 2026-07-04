Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de julio: resultados del ÚLTIMO SORTEO 4631 y números ganadores

La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 4 de julio y miles de colombianos estarán atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse el premio mayor de 15.000 millones de pesos, un automóvil Renault Kwid o un viaje a San Andrés para cuatro personas. Conoce aquí los resultados oficiales EN VIVO del último sorteo, el número ganador y todos los detalles de la jornada.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 27 de junio

En el sorteo 4630 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 27 de junio de 2026, el premio mayor fue para el número 4224, serie 158. El sorteo entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados y el sorteo inicia aproximadamente a las 10:40 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se transmiten en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales, donde los participantes pueden conocer el número ganador, la serie y los premios.

¿Qué premios sortea la Lotería de Boyacá hoy?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, lo que la convierte en una de las loterías con el premio principal más atractivo del país. Además, para este sábado 4 de julio se ofrece con la fracción 1 (un auto Kwid) y con la fracción 2 (un viaje a San Andrés para 4 personas).

La Lotería de Boyacá ofrece su premio mayor y recompensas adicionales.

¿Dónde comprar boletos para jugar la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse en distribuidores y puntos de venta autorizados en todo Colombia, así como con vendedores oficiales identificados:

