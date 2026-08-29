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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 29 de agosto: a qué hora juega, estadísticas y resultados del último sorteo
Conoce a qué hora juega la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 29 de agosto de 2026, revisa las estadísticas y toda la información importante del último sorteo.
HOY, sábado 29 de agosto regresa una nueva edición de la Lotería de Boyacá y aquí podrás conocer a qué hora juega, las estadísticas y los resultados del último sorteo. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta edición puede ganar el jugoso premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del sábado 22 agosto: premio mayor y números ganadores del último sorteo
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 22 de agosto
El sábado 22 de agosto de 2026, la Lotería de Boyacá realizó el sorteo N.° 4638, cuyo premio mayor de $15.000 millones cayó en el número 1916, serie 048.
Resultados del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 22 de agosto.
¿Cuándo juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá juega todos los sábados a las 10:30 p. m. (hora de Colombia), de acuerdo con el cronograma oficial de sorteos de 2026. Para este sábado 29 de agosto, está programado el sorteo N.° 4639.
¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?
- Seco Fortuna: $1.000 millones
- Seco Alegría: $400 millones
- Seco Ilusión: $300 millones
- Seco Esperanza: $100 millones
- Seco Berraquera: $50 millones
- Seco Optimismo: $20 millones
- Seco Valentía: $10 millones
¡Vamos al Circo!
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